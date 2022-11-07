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49 минут назад

Поставщик спутниковых снимков Maxar решил заняться компьютерными играми

Газета.Ru

Maxar Technologies объявила о покупке компании Wovenware в рамках освоения рынка 3D-продуктов для компьютерных игр и сферы медиа. Об этом сообщает издание Space News.

Поставщик спутниковых снимков Maxar решил заняться компьютерными играми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Базирующаяся в Пуэрто-Рико компания Wovenware занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и программного обеспечения. В первую очередь, Maxar интересует ее опыт по созданию пространственных 3D-моделей и алгоритмов машинного обучения.

«Мы приглашаем в команду Maxar все их 150 инженеров и разработчиков», — пояснил глава Maxar Даниэль Яблонски.

Руководители Maxar сообщили аналитикам, что планируют создать новый бизнес в сфере видеоигр, медиа и развлечений. Они сказали, что компания имеет хорошие возможности для обслуживания этих рынков благодаря архиву спутниковых изображений высокого разрешения, многие из которых сняты с интервалом в день, и возможностям по созданию 3D-изображений. Например, ранее созданный цифровой двойник Земли производства Maxar лег в основу виртуальной тренировочной среды для армии США и карт для автономных транспортных средств.

Теперь такие же возможности компания хочет предоставить разработчикам компьютерных игр.

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