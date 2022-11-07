Поставщик спутниковых снимков Maxar решил заняться компьютерными играми

Maxar Technologies объявила о покупке компании Wovenware в рамках освоения рынка 3D-продуктов для компьютерных игр и сферы медиа. Об этом сообщает издание Space News.

Базирующаяся в Пуэрто-Рико компания Wovenware занимается разработками в сфере искусственного интеллекта и программного обеспечения. В первую очередь, Maxar интересует ее опыт по созданию пространственных 3D-моделей и алгоритмов машинного обучения.

Руководители Maxar сообщили аналитикам, что планируют создать новый бизнес в сфере видеоигр, медиа и развлечений. Они сказали, что компания имеет хорошие возможности для обслуживания этих рынков благодаря архиву спутниковых изображений высокого разрешения, многие из которых сняты с интервалом в день, и возможностям по созданию 3D-изображений. Например, ранее созданный цифровой двойник Земли производства Maxar лег в основу виртуальной тренировочной среды для армии США и карт для автономных транспортных средств.