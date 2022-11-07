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1 час назад

Финал чемпионата мира по League of Legends побил рекорд по количеству зрителей

Чемпионат.com

Финальную серию турнира Worlds 2022 по командной стратегии League of Legends между корейскими DRX и T1 на пике смотрели более 5,1 млн человек — это рекордный показатель среди всех киберспортивных матчей.

Финал чемпионата мира по League of Legends побил рекорд по количеству зрителей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным статистического портала Esports Charts, в топ-5 входят только игры чемпионата мира по Лиге Легенд. Например, прежде рекорд принадлежал финалу прошлого года между EDward Gaming и DAMWON Gaming, тогда пиковое значение составило 4 млн человек.

Для сравнения, за финалом The International 2022 по Dota 2 следили лишь 1,75 млн зрителей, и даже самый популярный матч в истории дисциплины (финал TI10, Team Spirit против PSG.LGD) серьёзно уступает матчам Worlds — на пике его смотрели более 2,7 млн.

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