Финал чемпионата мира по League of Legends побил рекорд по количеству зрителей

Финальную серию турнира Worlds 2022 по командной стратегии League of Legends между корейскими DRX и T1 на пике смотрели более 5,1 млн человек — это рекордный показатель среди всех киберспортивных матчей.

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По данным статистического портала Esports Charts, в топ-5 входят только игры чемпионата мира по Лиге Легенд. Например, прежде рекорд принадлежал финалу прошлого года между EDward Gaming и DAMWON Gaming, тогда пиковое значение составило 4 млн человек.