В Steam выпустят настоящую Библию

Дождались — до Steam доберётся полноценная Библия. Разработчики из студии Bible Games перенесут полное собрание религиозных текстов в интерактивный формат. Пользователи смогут ознакомиться с произведением в удобном для них формате: как в виде обычной интерактивной книги, так и в виде аудиокниги.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Кроме того, авторы добавят на фон расслабляющую музыку, чтобы «наслаждаться и изучать произведение ненавязчиво». Также пользователи смогут ставить закладки, перемещаться по главам в любой момент и ставить на паузу аудиовоспроизведение.