Как купить запрещенный в РФ God of War: Ragnorok

Девятого ноября состоится релиз God of War: Ragnarok — заключительной части приключений Кратоса и Атрея, а также одного из самых ожидаемых игровых блокбастеров 2022 года. На фоне региональных ограничений, введенных Sony, приобрести новинку на территории РФ сложнее, чем раньше, но способы все-таки есть. Сейчас мы расскажем, как купить God of War: Ragnarok, если вы не хотите дожидаться снятия ограничений.

Фото: Sony Sony

Физическое издание

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Несмотря на региональные ограничения и тот факт, что российское отделение Sony временно приостановило работу, многие отечественные магазины предлагают коробочные издания God of War: Ragnarok. Например, «1С-Интерес», который собирал предварительные заказы еще несколько месяцев назад. При покупке физического издания вам не придется беспокоиться о каких-либо проблемах: если проверенный сайт продает коробочные копии игры, то, чаще всего, вам нужно оформить заказ и оплатить его стоимость. Отечественные площадки принимают оплату в рублях, поэтому вам также не нужно заводить карту в иностранном банке или искать другие способы провести транзакцию в иностранной валюте.

Есть только два нюанса, о которых следует знать заранее. Прежде всего, стоимость физического издания может заметно превышать ценник цифровой копии игры: коробки завозят из-за границы, что сказывается на цене. Подобные издания сейчас считаются скорее привилегией коллекционеров, которые занимаются сбором видеоигр для личной библиотеки. Помимо этого, нет никаких гарантий, что вы получите копию God of War: Ragnarok (или любой другой игры) именно в день релиза. Поставка может задержаться по целому ряду причин, из-за чего есть вероятность, что вам придется ждать своей покупки дольше, чем тем, кто купил цифровые копии. Если же вас не смущают эти моменты, то физические издания — самый простой и безопасный способ приобрести новинку.

Цифровое издание через зарубежный аккаунт

God of War: Ragnarok также можно купить через иностранный PlayStation Store, но этот метод несколько сложнее. Вам нужно создать новый аккаунт PlayStation Network, но при регистрации выбрать вместо РФ какую-либо другую страну. Если вы войдете в систему из-под нового аккаунта на консоли, официальный магазин игр будет работать в прежнем режиме — разница лишь в том, что за покупки нужно расплачиваться валютой выбранного региона. Долларами для США, злотыми для Польши, лирами для Турции и так далее.

Создать новый аккаунт не составит труда даже начинающему пользователю. Проблемы начинаются, когда речь заходит о способах оплаты, т.к. они весьма ограничены. Самый простой и, в то же время, самый труднодоступный — это карта иностранного банка. Если у вас есть друзья или родственники за рубежом, которые могут не против одолжить вам свою карту, вы можете оплатить ей покупку в любом филиале PlayStation Store. Но на всякий случай рекомендуем создать аккаунт в том же регионе, в котором была заведена карта. Это поможет сократить вероятность бюрократических проблем.

God of War: Ragnarok выйдет в релиз в переводе на русский язык, однако эта версия игры доступна не во всех регионах PlayStation Store. Перед регистрацией новой учетки советуем открыть страницу игры в магазине и посмотреть, какие языки она поддерживает, чтобы не попасть впросак.

Другой способ — это карты предоплаты PlayStation Store. После регистрации аккаунта в иностранном филиале магазина, вам нужно приобрести карты предоплаты в соответствующей валюте и активировать их. Карты можно купить на различных отечественных онлайн-площадках за рубли, однако товар довольно дефицитный и сейчас он продается далеко не везде. Если вы заметите выгодное предложение, перед покупкой всегда проверяйте отзывы о магазине, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, карты оплаты свободно продаются на зарубежных сайтах, однако там их, скорее всего, придется оплачивать при помощи криптовалюты. Например, среди владельцев Nintendo Switch, которые больше не могут войти в русскоязычный eShop, популярен гонконгский магазин Play-Asia: он разрешает клиентам оплачивать товары через Bitcoin и Ethereum. Но для этого вам, во-первых, предстоит создать собственный кошелек, а во-вторых — купить криптовалюту на одном из обменников. Процедура совсем не такая запутанная, как может показаться со стороны, но требующая внимательности.

Наконец, последний вариант — это создание турецкого аккаунта PlayStation Network и его пополнение через посредников. Турция всегда была популярна среди энтузиастов из-за того, что цены в регионе чаще выходили более выгодными, чем в РФ или Европе, но после ввода новых региональных ограничений турецкий PlayStation Store стал одним из главных методов покупки новинок. Проблема лишь в том, что, без карты турецкого банка, вам придется обратиться за помощью к посредникам, которые пополнят кошелек вашей учетной записи за небольшую комиссию. Это делается на специальных сайтах, которые без труда можно отыскать в рунете (вроде plati.ru). Если вам хочется сэкономить, то этот вариант наверняка станет самым оптимальным, но будьте осторожны при выборе посредника и внимательно проверяйте отзывы, чтобы не попасть на мошенников.