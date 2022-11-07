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1 час назад

Ретроприставка Sega Mega Drive Mini 2 появилась в продаже в нескольких странах мира

Газета.Ru

Японская компания Sega объявила старт продаж своей ретроконсоли Mega Drive Mini 2. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Sega запустила продажи популярной ретроконсоли с 60 встроенными играми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что на некоторых рынках приставка получит название Genesis Mini 2. При этом обе версии являются точными уменьшенными копиями оригинальных консолей, которые вышли еще в 1994 году. Известно, что Sega заменила проприетарные разъемы в контроллерах на USB-A, а также добавила порт HDMI и Micro USB для подзарядки. В комплекте с устройством идет один геймпад.

Mini 2 не поддерживает оригинальные картриджи с играми, но на ней уже предустановлены 60 игр разных жанров. Известно, что список игр будет немного отличаться в зависимости от рынка — например, в Японии геймерам будут предложены иные тайтлы, чем в Европе или Северной Америке.

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