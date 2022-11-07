Sega запустила продажи популярной ретроконсоли с 60 встроенными играми

Японская компания Sega объявила старт продаж своей ретроконсоли Mega Drive Mini 2. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что на некоторых рынках приставка получит название Genesis Mini 2. При этом обе версии являются точными уменьшенными копиями оригинальных консолей, которые вышли еще в 1994 году. Известно, что Sega заменила проприетарные разъемы в контроллерах на USB-A, а также добавила порт HDMI и Micro USB для подзарядки. В комплекте с устройством идет один геймпад.