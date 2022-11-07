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12 минут назад

Сколько игровых консолей продала Sony с выхода PlayStation 1

Ferra.ru

В 2022 году бренду PlayStation исполнилось 25 лет. Именно в ноябре далёкого 1997 года Sony выпустила свою первую консоль — PS1.

Сколько игровых консолей продала Sony с выхода PlayStation 1
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С тех пор японский бренд успел запустить четыре стационарные игровые приставки и две портативные — PSP и PS Vita. Какие-то модели оказались сверхуспешными, а какие-то, наоборот, провалились.

Накануне юбилея Sony выпустила отчёт, который раскрыл успешность всей серии PlayStation в целом. Оказалось, что общий совокупный объём поставок консолей за всё время их существования составил 579,1 млн экземпляров.

Если разбивать показатели отдельно по моделям, то выходит следующая картина:
  • PlayStation Vita — 16 млн консолей;
  • PlayStation 5 — 25 млн консолей;
  • PlayStation Portable — 76,4 млн консолей;
  • PlayStation 3 — 87,4 млн консолей;
  • PlayStation 1 — 102,4 млн консолей;
  • PlayStation 2 — 155 млн консолей.
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