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1 час назад

Акция производителя вяленого мяса разозлила фанатов Call of Duty: Modern Warfare 2

Газета.Ruиещё 1

В американских соцсетях разгорелся скандал из-за акции производителя вяленого мяса Jack Link's, приуроченной к релизу Call of Duty: Modern Warfare 2. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Производителю снеков пришлось извиниться перед фанатами Call of Duty
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Компания Jack Link's выпустила ограниченную партию вяленой свинины с прикрепленными к упаковке кодами для увеличения опыта в игре Call of Duty: Modern Warfare 2. Производитель снеков решил разместить наклейки с кодами на внешней стороне упаковки, что привело к их массовой краже. В соцсетях появилось много видеороликов, в которых видно, как хулиганы срывают акционные этикетки с упаковок прямо в магазинах. В итоге многие люди купили снеки Jack Link's и только дома обнаружили, что на них нет обещанных кодов.

Некоторые пользователи соцсетей признались, что срывают стикеры с кодами, а потом продают их в интернете. Примечательно, что хулиганство быстро приобрело стихийный характер – люди жалуются, что упаковки с несорванными кодами невозможно найти даже после проверки двух-трех и больше магазинов.

Производителю Jack Link's пришлось принести публичные извинения за непродуманный дизайн упаковки акционных товаров. Также компания начала выдавать коды для Call of Duty всем, кто обращается с жалобой в службу поддержки и предоставляет копию чека.

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