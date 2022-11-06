Инсайдер слил в Сеть геймплей за Фарузан в Genshin Impact

По слухам, в обновлении 3.3 для Genshin Impact добавят сразу двух персонажей. Одним из них будет Скарамучча, которому изменят имя на Странник, а вторым — милая девушка Фарузан. Именно геймплей за нее раньше времени утек в Сеть.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Инсайдер Dimbreath на своей странице в «Твиттере» показал все атаки и умения Фарузан. Персонаж обладает усиленной атакой, атакой в падении, а также способностью, которая наносил анемо-урон по области при помощи призванного многогранника.

Второй талант также призывает многогранник, который наносит анемо-урон по области и движется по треугольной траектории. Однако он еще и снижает сопротивление к анемо-урону у врагов, а также бафает анемо-урон союзникам.