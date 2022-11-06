В Bayonetta 3 поначалу хотели сделать подобие открытого мира

Игровой журналист Имран Хан рассказал, что изначально в Bayonetta 3 должно было быть некое подобие открытого мира.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Структурно концепт напоминал Super Mario 64 и Astral Chain — большой мир-хаб, из которого вели дороги в другие локации. При этом последние тоже можно было бы изучать в относительно свободном формате.

Разработчики якобы очень много занимались и экспериментировали с этим концептом, однако он вызывал разные проблемы, особенно мешая темпу повествования — и к тому же плохо работал на самой Switch. Поэтому Nintendo в итоге попросила авторов умерить амбиции в этом направлении.

При этом некоторые элементы идеи остались и в финальной версии игры — вроде того, что центральный мир был разбит на несколько частей поменьше. Кроме того, были переработаны сундуки, чтобы их можно было интереснее искать на больших локациях.