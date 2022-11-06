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37 минут назад

В Bayonetta 3 поначалу хотели сделать подобие открытого мира

Игромания.ру

Игровой журналист Имран Хан рассказал, что изначально в Bayonetta 3 должно было быть некое подобие открытого мира.

В Bayonetta 3 поначалу хотели сделать подобие открытого мира
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Структурно концепт напоминал Super Mario 64 и Astral Chain — большой мир-хаб, из которого вели дороги в другие локации. При этом последние тоже можно было бы изучать в относительно свободном формате.

Разработчики якобы очень много занимались и экспериментировали с этим концептом, однако он вызывал разные проблемы, особенно мешая темпу повествования — и к тому же плохо работал на самой Switch. Поэтому Nintendo в итоге попросила авторов умерить амбиции в этом направлении.

При этом некоторые элементы идеи остались и в финальной версии игры — вроде того, что центральный мир был разбит на несколько частей поменьше. Кроме того, были переработаны сундуки, чтобы их можно было интереснее искать на больших локациях.

Напоследок Хан добавил, что PlatinumGames редко отказывается от своих концепций навсегда, поэтому подобная структура мира может появиться в других их будущих проектах.

Игры,Имран Хан,
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