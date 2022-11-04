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1 час назад

Blizzard делает из Diablo 4 игру на тысячи часов

Чемпионат.com

Директор Diablo 4 Джо Шелли и куратор вселенной Diablo Род Фергюссон в новом интервью IGN раскрыли новые детали грядущего ролевого экшена. Они напомнили, что игра уже прошла несколько волн тестирования, в котором приняли участи и игроки. А в 2023-м стартует открытая бета.

Blizzard делает из Diablo 4 игру на тысячи часов
Фото: ACTIVISION BLIZZARDACTIVISION BLIZZARD

Blizzard хочет, чтобы Diablo 4 вышла качественной игрой-сервисом, в которой можно будет проводить тысячи часов. Авторы планируют снабжать тайтл новым контентом каждые 3 месяца. В течении года они хотят проводить до четырёх новых сезонов — с изменением игрового баланса и добавлением новых классов. Шелли и Фергюссон также напомнили, что в разработке 4 части они вдохновляются Diablo 2, а не более мейнстримовой Diablo 3.

Blizzard планирует выпустить долгожданную Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Судя по утечкам, игра выйдет с русским переводом.

Игры,Род Фергюссон,
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