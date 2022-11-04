В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Голый мужчина слил геймплей нового хоррора от автора Death Stranding и Metal Gear

Cq.ru

Сегодня игровое комьюнити стало свидетелем, пожалуй, одной из самых забавных утечек. Геймплей якобы следующей игры знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы слил обнаженный по пояс мужчина, отражение которого видно на экране.

Голый мужчина слил геймплей нового хоррора от автора Death Stranding
Фото: Cq.ruCq.ru

Считается, что в Сеть попал игровой процесс хоррора Overdose от Kojima Productions, о котором давно ходят слухи. В слитых кадрах геймеры разглядели актрису Маргарет Куэлли, сыгравшую Маму в Death Stranding , другом проекты Кодзимы.

Помимо неприкрытых мужских сосков на видео можно увидеть фрагменты исследования заброшенного здания с факелом в руках. Кроме того, любопытно выглядят постоянные изменения положения камеры и фокусировка на персонаже. Возможно, какая-то часть игры происходит в автоматическом режиме, как в проектах Until Dawn и серии The Dark Pictures.

Каких-либо подробностей об этом загадочном проекте пока нет. Сам японский разработчик пока никак не прокомментировал утечку.

Игры,Маргарет Куэлли,Хидео Кодзима,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители