Голый мужчина слил геймплей нового хоррора от автора Death Stranding

Сегодня игровое комьюнити стало свидетелем, пожалуй, одной из самых забавных утечек. Геймплей якобы следующей игры знаменитого геймдизайнера Хидео Кодзимы слил обнаженный по пояс мужчина, отражение которого видно на экране.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Считается, что в Сеть попал игровой процесс хоррора Overdose от Kojima Productions, о котором давно ходят слухи. В слитых кадрах геймеры разглядели актрису Маргарет Куэлли, сыгравшую Маму в Death Stranding , другом проекты Кодзимы.

Помимо неприкрытых мужских сосков на видео можно увидеть фрагменты исследования заброшенного здания с факелом в руках. Кроме того, любопытно выглядят постоянные изменения положения камеры и фокусировка на персонаже. Возможно, какая-то часть игры происходит в автоматическом режиме, как в проектах Until Dawn и серии The Dark Pictures.