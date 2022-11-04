В God of War Ragnarok предусмотрели больше 70 опций настройки «под себя»

Студия Santa Monica опубликовала громадный материал, посвящённый настройкам доступности в God of War Ragnarok. Судя по всему, разработчики вложили очень много сил для того, чтобы в их игру смогли поиграть как можно больше людей.

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Так, в игре будет около 70 параметров, позволяющих настроить экшен под себя. Например, слабовидящие пользователи смогут включить звуковые подсказки, помощь в навигации, автоматический подбор предметов и масштабирование интерфейса и надписей.

Для слабослышащих людей авторы приготовили субтитры, указатели направления и имена персонажей. Разработчики позаботились и о пользователях со слабым вестибулярным аппаратом: они смогут настроить покачивание камеры, отключить размытие в движении и уменьшить чувствительность прицела. Не забыли в Santa Monica и о людях с ограниченными физическими возможностями. Они смогут увеличить время для решения головоломок, упростить себе навигацию по миру и включить помощь для перемещения по локациям.