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1 час назад

В God of War Ragnarok предусмотрели больше 70 опций настройки «под себя»

Чемпионат.com

Студия Santa Monica опубликовала громадный материал, посвящённый настройкам доступности в God of War Ragnarok. Судя по всему, разработчики вложили очень много сил для того, чтобы в их игру смогли поиграть как можно больше людей.

В God of War Ragnarok предусмотрели больше 70 опций настройки «под себя»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, в игре будет около 70 параметров, позволяющих настроить экшен под себя. Например, слабовидящие пользователи смогут включить звуковые подсказки, помощь в навигации, автоматический подбор предметов и масштабирование интерфейса и надписей.

Для слабослышащих людей авторы приготовили субтитры, указатели направления и имена персонажей. Разработчики позаботились и о пользователях со слабым вестибулярным аппаратом: они смогут настроить покачивание камеры, отключить размытие в движении и уменьшить чувствительность прицела. Не забыли в Santa Monica и о людях с ограниченными физическими возможностями. Они смогут увеличить время для решения головоломок, упростить себе навигацию по миру и включить помощь для перемещения по локациям.

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября на PS4 и PS5. Критики уже оценили игру и назвали её настоящим шедевром.

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