В России опять возникли проблемы с бесплатными играми PS Plus

Ежемесячная подборка игр PS Plus в России опять испытывает проблемы. Вновь пару игр можно без проблем активировать, это Nioh 2 и Heavenly Bodies, а вот LEGO Harry Potter — нет.
К сожалению, это уже не первый раз. В октябре подписчики из России не смогли забрать Injustice 2, тогда как Hot Wheels Unleashed и Superhot активировались без проблем. При этом компания никак не комментирует ситуацию, хотя у многих людей сервис оплачен на годы вперёд — и они просто теряют оплаченный контент.
При этом многие владельцы PS4 и PS5 уже давно начали пользоваться сервисами PlayStation в других регионах, тем более летом запустили новые уровни сервиса PS Plus — с библиотекой в несколько сотен игр. В российском PS Store она также недоступна.