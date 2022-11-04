В России опять возникли проблемы с бесплатными играми PS Plus

Ежемесячная подборка игр PS Plus в России опять испытывает проблемы. Вновь пару игр можно без проблем активировать, это Nioh 2 и Heavenly Bodies, а вот LEGO Harry Potter — нет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К сожалению, это уже не первый раз. В октябре подписчики из России не смогли забрать Injustice 2, тогда как Hot Wheels Unleashed и Superhot активировались без проблем. При этом компания никак не комментирует ситуацию, хотя у многих людей сервис оплачен на годы вперёд — и они просто теряют оплаченный контент.