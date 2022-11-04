Авторы God of War: Ragnarok хотели обойти «Ведьмака 3» по качеству квестов

Один из создателей God of War: Ragnarok признался, что команда в процессе разработки поставила перед собой особую цель — обойти по качеству второстепенные квесты «Ведьмака 3».

Дизайнер Энтони Дименто обратил внимание на рецензию от The Washington Post, где как раз отметили высокий уровень проработанности дополнительных заданий Ragnarok. Игрокам настоятельно советовали не пропускать подобные активности в проекте.

По словам Дименто, триквел «Ведьмака» — одна из его любимых игр, поэтому он и поставил подобную цель перед командой, отвечавшей за дополнительный контент. Тогда казалось, что достичь подобного успеха просто невозможно, но разработчики очень хотели это сделать.

Авторы The Washington Post, кстати, были не единственными, кто отметил второстепенные задания — по мнению других критиков, их уровень может сравниться с основными миссиями игры. Судя по подсчётам, на прохождение дополнительных приключений потребуется 20 часов. И основная кампания занимает примерно столько же времени.