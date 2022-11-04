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58 минут назад

Для The Callisto Protocol вышел подкаст c предысторией игры

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики The Callisto Protocol ещё до выхода игры решили развивать её вселенную. Тайтл уже получил подкаст, который выступает приквелом к основным событиям проекта. Послушать его можно на сайте игры.

Для The Callisto Protocol вышел подкаст c предысторией игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В подкасте рассказывается о пилотах Перси и Кейне, которые отправляются на станцию Хеликс, чтобы поймать опасного преступника. На своём пути персонажи столкнутся с ужасающими монстрами и другими проблемами. Героев озвучили Гвендолин Кристи из «Игры престолов» и Майкл Айронсайд, известный по роли Сэма Фишера из Splinter Cell.

The Callisto Protocol представляет собой сурвайвал-хоррор, в котором игрокам нужно выбираться из тюрьмы, заполненной жуткими существами. По духу тайтл напоминает Dead Space.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Разработчики уже подумывают о продолжении проекта.

Игры,Майкл Айронсайд,Гвендолин Кристи,
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