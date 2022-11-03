Россиянам можно бесплатно забрать Warhammer: Vermintide 2 в Steam

Спустя игровой килочас невольно начинаешь задумываться, а как вообще я умудрился столько времени провести в игре? Как она мне при этом не надоела? Что заставляет меня почти каждый вечер снова запускать её? Каким ещё способом я могу нести свет Сигмара этим проклятым еретикам?