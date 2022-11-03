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13 минут назад

Игроки стран третьего мира вступились за Xbox Series S

Чемпионат.com

В октябре один из разработчиков студии Bossa открыто раскритиковал Xbox Series S за то, что Microsoft требует оптимизировать под неё игры. По словам «девелопера», на это уходит слишком много сил, времени и денег. При этом платформу активно защищают игроки из развивающихся стран с низкой по сравнению с более развитыми регионами зарплатой.

Игроки стран третьего мира вступились за Xbox Series S
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователь Reddit под ником Pepe-the-fox заявил, что он очень рад возможности играть в современные игры, не тратя на консоль свою шестимесячную зарплату.

Как бедный молодой человек из страны третьего мира я очень рад, что могу играть в новейшие игры, не платя за консоль 6 месяцев своей зарплаты.

А пользователь под ником LupusDeusMagnus подчеркнул, что в Бразилии Xbox Series S стоит $ 388, а цена Xbox Series X нередко доходит до $ 1 тыс. Один из реддиторов добавил, что в его стране средний доход составляет $ 250 в месяц, отметив доступность Game Pass, который позволяет не отказываться от дорогого хобби.

Игры,Microsoft,
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