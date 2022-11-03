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1 час назад

В России выйдет книга о создании культовой серии Half-Life

Чемпионат.com

Издательство «Бомбора» получило лицензию на перевод книги Half-Life. Le FPS libéré об истории и разработке серии Half-Life. Об этом сообщил продюсер и переводчик Михаил Бочаров в интервью «Чемпионату».

В России выйдет книга о создании культовой серии Half-Life
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы уже несколько лет сотрудничаем с французским издательством Third Editions, которое выпускает книги про истории культовых франшиз и выдающихся разработчиков для широкого круга читателей.

Сегодня мы начали работу над книгой про великую Half-Life, которая не нуждается в представлении, но пояснения ей точно не помешают. Автор рассказывает про разработку и анализирует историю, в попытках понять легендарный шедевр.

Переводом занимается Анна Полунина, которая раньше переводила книгу про разработку трилогии «Ведьмак». Научным руководителем выступит Даниил Кортез — бывший редактор портала DTF, который публикуется и на нашем сайте.

О дате релиза книги пока говорить рано, однако Михаил заверяет, что она «успеет выйти до релиза третьей части».

Игры,Михаил Бочаров,
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