В России выйдет книга о создании культовой серии Half-Life

Мы уже несколько лет сотрудничаем с французским издательством Third Editions, которое выпускает книги про истории культовых франшиз и выдающихся разработчиков для широкого круга читателей.



Сегодня мы начали работу над книгой про великую Half-Life, которая не нуждается в представлении, но пояснения ей точно не помешают. Автор рассказывает про разработку и анализирует историю, в попытках понять легендарный шедевр.