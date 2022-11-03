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1 час назад

В Steam обновился рейтинг самых популярных видеокарт

Газета.Ru

Самой популярной видеокартой среди пользователей ПК по итогам октября оказалась NVIDIA GeForce GTX 1060. Об этом "Газете.Ru" стало известно из обновленного рейтинга Steam. NVIDIA GeForce GTX 1060 остается лидером списка по меньше мере уже полгода. За это время модель нарастила долю с 7% до 7,6%.

Названы самые популярные видеокарты в мире
Фото: sapphiretech.comsapphiretech.com

При этом обладатели второго и третьего мест за месяц поменялись положениями. По итогам сентября на второй строчке находилась NVIDIA GeForce GTX 1650 с долей 6,3%, а на третьей – NVIDIA GeForce RTX 2060 с показателем 5,2%. Сейчас же на GTX 1650 приходится 5,6% и она располагается на третьем месте, а RTX 2060 нарастила 0,9% и заняла второе место.

Ближайшие конкуренты NVIDIA традиционно сильно отстают. Например, самой популярной видеокартой AMD является мобильная Radeon Graphics, на которую приходится всего 1,6% аудитории Steam, из-за чего она занимает только 17 строчку. На 19 месте расположилась самая популярная модель от Intel c долей 1,3% – UHD Graphics.

Ранее "Газета.Ru" писала о жалобах покупателей новейших видеокарт NVIDIA на их расплавление.

Игры,Intel,
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