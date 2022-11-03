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1 час назад

За студию Хидео Кодзимы предлагают «смехотворно крупные» суммы

Игромания.руиещё 1

Хидео Кодзима, создатель Death Stranding и Metal Gear, записал очередной подкаст Brain Structure, гостем которого стал Джефф Кили. И в ходе беседы Кодзима подтвердил, что невероятно высоко ценит свою независимость как творца и геймдизайнера. Он признался, что уже неоднократно получал предложения о покупке его студии Kojima Productions.

За студию Хидео Кодзимы предлагают «смехотворно крупные» суммы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Мы поддерживаем хорошие отношения со всеми в отрасли, и каждый день ко мне приходят предложения со всего мира купить нашу студию. Некоторые предлагают нам смехотворно крупные суммы, но мне не так уж сильно нужны деньги. Я хочу делать то, что я хочу. Вот почему я создал эту студию. Я не думаю, что когда-либо приму эти предложения, пока я жив. Хидео Кодзима

Слухи о том, что студию Kojima Productions хотят купить или даже уже покупают, действительно то и дело возникают. В частности, в апреле ходили разговоры о том, что ведутся переговоры о покупке с Sony.

Впрочем, это не единственный повод для разговоров. Другой аспект — желание поклонников, чтобы Кодзима вернулся к «Metal Gear, или PT, или Boktai, или Zone of the Enders». Он, конечно, рад, что не забывают его старые игры, но считает, что каждый взрослый должен понимать: этого никогда не случится.

Заодно геймдизайнер опроверг ещё один слух: о том, что сиквел Death Stranding должен был стать эксклюзивом Stadia, но его отвергли из-за отсутствия онлайновой составляющей. По словам Кодзимы, у этого слуха нет вообще никаких оснований.

Игры,Хидео Кодзима,
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