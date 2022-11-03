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6 минут назад

Объявлены самые продаваемые игры для PlayStation 5 и Xbox Series X в России

Ferra.ruиещё 3

Торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» составила рейтинг самых популярных игр для различных консолей. Рейтинг основан на результатах продаж за 9 месяцев 2022 года.

Объявлены самые продаваемые игры для PlayStation 5 и Xbox Series X в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На первом месте игры для PlayStation 4, а самая продаваемая в течение года — Cyberpunk 2077, за ней шла FIFA 22. По итогам девяти месяцев вторую строчку занял эксклюзив «Horizon Запретный Запад», а в третьем квартале — «Mortal Kombat X. Хиты PS».

Второе место у PlayStation 5. Интерес к играм для этой консоли вырос в 4 раза. Самой популярной игрой для PS 5 стали эксклюзивы «Horizon Запретный Запад», «Uncharted: Наследие воров. Коллекция» и «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес».

Каждая шестая игра, проданная М.Видео-Эльдорадо, пришлась на Nintendo Switch. Лидерами стали ролевая игра с упражнениями Ring Fit Adventure и The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Спросом также пользовались хиты The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Links Awakening и некоторые другие продукты.

Рейтинг игр для консолей Xbox последнего поколения возглавил экшн Dying Light 2: Stay Human. Кроме него популярными оказались стратегия Gears Tactics и файтинг Mortal Kombat 11: Ultimate, а также некоторые другие игры.

В топ игр для Xbox One вошёл «кубический» Minecraft – части Starter Collection и Dungeons: Ultimate Edition, что уже стало традицией. В лидерах файтинги Mortal Kombat XL, Mortal Kombat 11 и другие хиты.

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