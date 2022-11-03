Новая трилогия игр «Ведьмака» нашла своего автора

Новости карьеры: я стал геймдиректором новой саги «Ведьмака». С тех пор как я присоединился к CD Projekt RED, я считаю, что нет ничего невозможного. Поднимать планку, рассказывать эмоциональные истории и создавать миры — вот для чего мы здесь. Я горжусь тем, что являюсь частью CDPR и работаю с такой талантливой и увлечённой командой.