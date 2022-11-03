Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

Следующие несколько недель обещают стать самыми громкими для игровой индустрии в этом году. А пока мы дожидаемся крупных релизов, пришло время нашей традиционной подборки бесплатных игр.

Фото: Tripwire Interactive Tripwire Interactive

Видео дня

В Epic Games Store, как обычно, началась еженедельная раздача бесплатных игр. Первая — это изометрическая головоломка Filament, где игроку предстоит разобраться в судьбе экипажа разбившегося космического корабля. Большинство задачек в игре завязаны на фигурное протягивание кабелей через запутанные уровни, и верное решение порой весьма непросто отыскать. Filament можно бесплатно добавить в библиотеку до 10 ноября.

Kasedo Games

Второй проект еженедельной раздачи Epic Games Store не нуждается в представлении. Rising Storm 2: Vietnam — единственный и неповторимый многопользовательский шутер, посвященный войне во Вьетнаме. Из-за того, что игра делает сильный акцент на реализме, Rising Storm 2 не привлекла внимание широкой публики, но поклонники военной истории того периода оценят проект по достоинству. Засады в джунглях, воздушные рейды, перестрелки на тесных городских улочках, напряженные битвы, где пехота работает совместно с наземной техникой… Словом, Rising Storm 2: Vietnam предложит много интересных ситуаций.

Tripwire Interactive

В Steam стала бесплатной Destroy All Humans! — Clone Carnage: бесплатный многопользовательский спин-офф Destroy All Humans, где четыре игрока-инопланетянина могут посоревноваться в уничтожении человечества. Заниматься предстоит примерно тем же самым, что и в оригинальной игре, только в четырех разных соревновательных режимах. Clone Carnage получила множество заслуженных негативных отзывов из-за плохого матчмейкинга и стоимости, но теперь, будучи бесплатным проектом, ей вполне можно дать шанс.

THQ Nordic

Визуальной новелла о мальчике и неизвестном паразите, которые волею судеб попали в ловушку. KaRu — короткий, но эффектный триллер. Игра проходится всего за час, но оставляет после себя долгое впечатление и много вопросов, на которые авторы собираются ответить в следующих частях. Если вам нравятся хорроры — попробуйте.

Mirror Studio

Наконец, Dark Nights — еще одна визуальная новелла, но в не слишком популярном за пределами Японии жанре отомэ: «симуляторов свиданий», рассчитанных на женскую аудиторию. Главная героиня живет спокойной жизнью в тихой деревушке, пока в лесу неподалеку от поселка не начинают происходить странные вещи. Игроку предстоит не только выбрать своего спутника, но и докопаться до истины, пока не стало слишком поздно.