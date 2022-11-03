Китайского игрока по Dota 2 отчитали за желание завершить карьеру

Основатель и руководитель китайского киберспортивного клуба Team Aster Сюй BurNIng Чжилэй рассказал, что клуб сделал выговор оффлейнеру состава по Dota 2 после его желания закончить выступления на про-сцене.

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Как стало известно из соцсетей, Лин Xxs Дзин решил завершить профессиональную карьеру в Dota 2, о чём сообщил руководителям клуба. В ответ один из боссов Team Aster сделал выговор киберспортсмену, и в результате Xxs изменил своё решение.