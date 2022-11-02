Фанаты WoW ликуют — они могут бесплатно получить маунта за $ 3,5 тысячи

Разработчики World of Warcraft проведут несколько совместных акций с Twitch. В результате коллаборации поклонники MMORPG от Blizzard смогут бесплатно получить питомца, редкого маунта и игрушку «Вечный фиолетовый фейерверк».

Фото: Cq.ru Cq.ru

Все вышеперечисленные внутриигровые предметы геймеры смогут получить при просмотре стримера World of Warcraft, у которого включена функция Twitch Drop. С 15 по 18 ноября будут раздавать питомца Dragon Kite, с 28 ноября по 1 декабря — редкого маунта Feldrake, который стоит порядка $ 3,5 тысячи, а с 13 по 28 декабря зрители получат игрушку «Вечный фиолетовый фейерверк».