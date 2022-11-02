В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Фанаты WoW ликуют — они могут бесплатно получить маунта за $ 3,5 тысячи

Cq.ru

Разработчики World of Warcraft проведут несколько совместных акций с Twitch. В результате коллаборации поклонники MMORPG от Blizzard смогут бесплатно получить питомца, редкого маунта и игрушку «Вечный фиолетовый фейерверк».

Фанаты WoW ликуют — они могут бесплатно получить маунта за $ 3,5 тысячи
Фото: Cq.ruCq.ru

Все вышеперечисленные внутриигровые предметы геймеры смогут получить при просмотре стримера World of Warcraft, у которого включена функция Twitch Drop. С 15 по 18 ноября будут раздавать питомца Dragon Kite, с 28 ноября по 1 декабря — редкого маунта Feldrake, который стоит порядка $ 3,5 тысячи, а с 13 по 28 декабря зрители получат игрушку «Вечный фиолетовый фейерверк».

Четвертая раздача тоже будет, в ней разработчики вышлют боевого питомца — уборочного голема. Она пройдет с 28 ноября по 12 декабря. Правда, для этого нужно не просто посмотреть трансляцию на Twitch, а оформить подписку на стримера. Заглавное фото: goodfon.ru

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители