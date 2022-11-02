В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
10 минут назад

Дмитрий Куплинов вернулся из отпуска — он снова стримит

Чемпионат.com

Знаменитый видеоблогер и стример Дмитрий Куплинов вернулся к сримингу после месячного перерыва. Это был первый его отпуск за последние 9 лет. Дмитрий решил вернуться к «работе» с серии летсплеев Elden Ring.

Популярный стример Дмитрий Куплинов вернулся из отпуска — он снова стримит
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своих соцсетях Куплинов также рассказал о болезни — у блогера нашли бронхит. По его словам, заболевание не мешает ему стримить и выкладывать новые видео.

Нашли бронхит, теперь вот пять дней пью антибиотики, а то бы совсем разболелся. Ещё делаю дыхательную гимнастику.

О своём уходе в отпуск Дмитрий рассказал 5 октября.

Господа, я, если что, не пропал, у меня сейчас отпуск. Первый отпуск без видео за 9 лет, вернусь через неделю-две, не теряйте, и сами не теряйтесь, отдыхайте тоже.

Дмитрий Куплинов — один из самых популярных российских видеоблогеров и стримеров. Сейчас аудитория его YouTube-канала превышает 14 млн подписчиков. При этом год назад на него было подписано менее 10 млн зрителей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители