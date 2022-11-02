Популярный стример Дмитрий Куплинов вернулся из отпуска — он снова стримит

Знаменитый видеоблогер и стример Дмитрий Куплинов вернулся к сримингу после месячного перерыва. Это был первый его отпуск за последние 9 лет. Дмитрий решил вернуться к «работе» с серии летсплеев Elden Ring.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В своих соцсетях Куплинов также рассказал о болезни — у блогера нашли бронхит. По его словам, заболевание не мешает ему стримить и выкладывать новые видео.

Нашли бронхит, теперь вот пять дней пью антибиотики, а то бы совсем разболелся. Ещё делаю дыхательную гимнастику.

О своём уходе в отпуск Дмитрий рассказал 5 октября.

Господа, я, если что, не пропал, у меня сейчас отпуск. Первый отпуск без видео за 9 лет, вернусь через неделю-две, не теряйте, и сами не теряйтесь, отдыхайте тоже.