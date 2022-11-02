Датамайнер нашел еще информацию о Muerta — новом герое в Dota 2

30 октября на The International 2022 студия Valve анонсировала нового героя. Им стала мертвая женщина, которую назвали Muerta. К сожалению, разработчики Dota 2 ничего не рассказали про нее, а только показали тизер-синематик, но датамайнеры нашли дополнительные сведения.

Фото: Cq.ru Cq.ru

В Telegram-канале DOTA Data Mining опубликовали информацию, взятую из файлов игры. Оказывается, у Muerta будет плащ с двумя стилями. В первом он разделен надвое, а во втором сделан в виде крыльев.