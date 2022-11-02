FalleN отверг слухи о завершении карьеры

Планирую выступать ещё один год — когда я хотел создать эту команду, мы многое поменяли ради этого. А когда я беру на себя обязательства, я хочу их выполнить.



Хотя лично я чувствую, что мне нужно заниматься другими вещами. Counter-Strike был самым ценным последние 18 лет в моей жизни, но сейчас я хочу жить ради других вещей: хочу проводить время с женой, чаще видеться с семьей и просто быть дома.