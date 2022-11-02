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41 минуту назад

FalleN отверг слухи о завершении карьеры после вылета с «домашнего» мэйджора по CS:GO

Чемпионат.com

Легендарный бразильский киберспортсмен Габриэль FalleN Толедо рассказал, что планирует продолжить выступления на профессиональной сцене CS:GO.

FalleN отверг слухи о завершении карьеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

31-летний игрок Imperial Esports отметил, что сейчас фокус его внимания сместился на посторонние вещи, но он хочет выполнить свой долг перед командой.

Планирую выступать ещё один год — когда я хотел создать эту команду, мы многое поменяли ради этого. А когда я беру на себя обязательства, я хочу их выполнить.

Хотя лично я чувствую, что мне нужно заниматься другими вещами. Counter-Strike был самым ценным последние 18 лет в моей жизни, но сейчас я хочу жить ради других вещей: хочу проводить время с женой, чаще видеться с семьей и просто быть дома.

Вчера Imperial Esports покинула чемпионат мира IEM Rio Major, проиграв российской Cloud9 со счётом -:2 (17:19, 19:22). После этого официальный твиттер CS:GO поблагодарил ветерана за всё, что он сделал для развития игры.

Габриэль FalleN Толедо дважды выигрывал мэйджор по Counter-Strike. За свою карьеру он заработал более $ 1,1 млн призовых — больше, чем любой другой бразильский киберспортмен.

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