Из-за падения спроса видеокарты начали продавать «на развес»

В сентябре майнинг альткоинов на видеокартах стал неактуальным, из-за чего видеоускорители для майнеров «превратились в тыквы». Недавно в Сети стали публиковать фотографии, демонстрирующие, как во Вьетнаме видеокарты продают прямо на улице «на развес», словно это овощи или фрукты. На одном из изображений можно заметить продавца, а рядом с ним — весы. Некоторые пользователи сочли фото постановочными.