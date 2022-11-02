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1 час назад

Из-за падения спроса видеокарты начали продавать «на развес»

Чемпионат.com

В сентябре майнинг альткоинов на видеокартах стал неактуальным, из-за чего видеоускорители для майнеров «превратились в тыквы». Недавно в Сети стали публиковать фотографии, демонстрирующие, как во Вьетнаме видеокарты продают прямо на улице «на развес», словно это овощи или фрукты. На одном из изображений можно заметить продавца, а рядом с ним — весы. Некоторые пользователи сочли фото постановочными.

Из-за падения спроса видеокарты начали продавать «на развес»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Даже если эти фото постановка, по факту во Вьетнаме и ряде других стран действительно образовался переизбыток видеокарт. Эффективность добычи криптовалют резко упала после перехода Ethereum на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake. Теперь «Эфир» практически невозможно добыть с помощью видеокарт. В результате они и упали в цене, став бесполезными в сфере криптобизнеса.

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