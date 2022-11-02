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20 минут назад

Глава EA Эндрю Уилсон сильно надеется на Wild Hearts

Чемпионат.comиещё 1

Про Wild Hearts пока не особо много говорят, но вот глава Electronic Arts Эндрю Уилсон возлагает на проект большие надежды. Об этом он рассказал во время отчёта за квартал.

Глава EA Эндрю Уилсон сильно надеется на Wild Hearts
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Уилсона, он не знает, насколько масштабной будет игра, но увиденное уже сильно впечатлило Уилсона. Он надеется, что проект понравится геймерам.

«Итак, я не хочу многое говорить об игре, но я видел её и думаю, что это невероятно. Сообщество увидело это, и люди тоже думают, что это что-то стоящее».

Также глава EA подчеркнул, что изначально проект был довольно маленьким, однако через какое-то время ему удалось поразить своими фишками.

«Всё началось с того, что мы внутри компании видели игру довольно мелкой, но каждый раз, когда мы видели продукт снова, поражались тому, что делает команда».

Wild Hearts представляет собой ролевой экшен про охоту на монстров. Действие происходит в фэнтезийной феодальной Японии, где игроки сражаются с гигантскими чудовищами и пытаются выжить.

Релиз игры состоится 17 февраля 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Масштабный показ геймплея запланирован на 5 ноября.

Игры,Эндрю Уилсон,
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