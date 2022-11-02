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2 часа назад

Энтузиасты нашли эротическую игры от SEGA 1997 года для ПК и первой PlayStation

Cq.ruиещё 1

В 1997 году компания SEGA собиралась выпустить эротическую игру под названием The Sacred Pools, но на выставке Е3 в 1996-м ее негативно встретили геймеры. Проект заморозили, а данные, которые хранились по нему, оказались утеряны. Спустя 25 лет сайт Gaming Alexandria нашел и опубликовал образ дисков для ПК, Saturn и PlayStation. Оказывается, что все это время физическим носителем с утерянной игрой владел Дэвид Грей, занимавший должность помощника продюсера The Sacred Pools. Установить себе игру можно по этой ссылке. Известно, что бюджет The Sacred Pools составил 3 млн долларов. Игра должна была отличаться от других тем, что в ней планировалось сделать перемещение по 3D-мирам практически без пауз. Заглавное фото: pinterest.fr 

Энтузиасты выложили в сеть отмененную эротическую игру Sacred Pools для Sega Saturn и ПК
Фото: Cq.ruCq.ru
Игры,Дэвид Грей,
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