Стало известно, когда разработчики Atomic Heart объявят дату релиза

Буквально 31 октября зарубежный инсайдер сообщил, что разработчики Atomic Heart определились с датой релиза. По его информации, российский ответ серии Fallout должен выйти 21 февраля 2023-го, хотя изначально авторы обещали выпустить проект до конца 2022 года.

СМИ назвали точную дату выхода Atomic Heart — это случится в один из праздников.

Видимо, на основе этих слухов студия Mundfish решила выпустить новый трейлер игры на YouTube-канале IGN, в котором обещает показать точную дату релиза Atomic Heart. Премьера нового видео назначена на 2 ноября 16:00 по мск, посмотреть его можно по этой ссылке.