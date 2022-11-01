Стало известно, когда разработчики Atomic Heart объявят дату релиза

Буквально 31 октября зарубежный инсайдер сообщил, что разработчики Atomic Heart определились с датой релиза. По его информации, российский ответ серии Fallout должен выйти 21 февраля 2023-го, хотя изначально авторы обещали выпустить проект до конца 2022 года.
СМИ назвали точную дату выхода Atomic Heart — это случится в один из праздников.
Видимо, на основе этих слухов студия Mundfish решила выпустить новый трейлер игры на YouTube-канале IGN, в котором обещает показать точную дату релиза Atomic Heart. Премьера нового видео назначена на 2 ноября 16:00 по мск, посмотреть его можно по этой ссылке.
Напомним, что россияне не смогут купить Atomic Heart в Steam на ПК, специально для них игра выйдет в VK Play. Также тайтл будет доступен на Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5. Заглавное фото: Atomic Heart