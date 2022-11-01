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49 минут назад

Стало известно, когда разработчики Atomic Heart объявят дату релиза

Cq.ru

Буквально 31 октября зарубежный инсайдер сообщил, что разработчики Atomic Heart определились с датой релиза. По его информации, российский ответ серии Fallout должен выйти 21 февраля 2023-го, хотя изначально авторы обещали выпустить проект до конца 2022 года.

Стало известно, когда разработчики Atomic Heart объявят дату релиза
Фото: Cq.ruCq.ru

СМИ назвали точную дату выхода Atomic Heart — это случится в один из праздников.

Видимо, на основе этих слухов студия Mundfish решила выпустить новый трейлер игры на YouTube-канале IGN, в котором обещает показать точную дату релиза Atomic Heart. Премьера нового видео назначена на 2 ноября 16:00 по мск, посмотреть его можно по этой ссылке.

Напомним, что россияне не смогут купить Atomic Heart в Steam на ПК, специально для них игра выйдет в VK Play. Также тайтл будет доступен на Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5. Заглавное фото: Atomic Heart

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