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31 минуту назад

Vampire Survivors возглавила топы популярных игр Steam Deck за октябрь

Игромания.ру

Valve огласила список популярных игр на Steam Deck за октябрь, при этом оба топа возглавила Vampire Survivors.

Vampire Survivors возглавила топы популярных игр Steam Deck за октябрь
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра очутилась в новых чартах благодаря выходу из раннего доступа, который как раз состоялся в конце октября. В первом топе учитывалось ежедневное число игроков, а во втором — количество проведённых в проекте часов.

Vampire Survivors представляет собой «выживач» с элементами рогаликами, где игроку нужно отражать атаки волн монстров. Ещё требуется принимать решения, которые будут грозить всевозможными последствиями. У проекта, кстати, 98% положительных отзывов в Steam.

Кроме того, в топы попали и новинки платформы вроде Persona 5 Royal и сборника Uncharted, при этом пиковый онлайн последнего так и не добрался до 11 тысяч игроков.Топ-10 по игрокам Топ-10 по часам

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