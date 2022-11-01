Vampire Survivors возглавила топы популярных игр Steam Deck за октябрь

Valve огласила список популярных игр на Steam Deck за октябрь, при этом оба топа возглавила Vampire Survivors.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра очутилась в новых чартах благодаря выходу из раннего доступа, который как раз состоялся в конце октября. В первом топе учитывалось ежедневное число игроков, а во втором — количество проведённых в проекте часов.

Vampire Survivors представляет собой «выживач» с элементами рогаликами, где игроку нужно отражать атаки волн монстров. Ещё требуется принимать решения, которые будут грозить всевозможными последствиями. У проекта, кстати, 98% положительных отзывов в Steam.