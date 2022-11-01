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43 минуты назад

Ради PS5 мужчина похудел на 10 килограммов

Чемпионат.com

Издание IGN обратило внимание на забавную историю, произошедшую недавно. Мужчина из Таиланда очень сильно хотел PS5, но обладал лишним весом. Жена пообещала, что в случае похудения купит супругу консоль.

Ради PlayStation 5 мужчина похудел на 10 килограммов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В итоге мужчина взял себя в руки и сбросил 10 килограммов с помощью усиленных и кардиотренировок. Изначально он весил 95 килограммов, но ему удалось сбросить лишний вес всего за четыре месяца. Геймер рассказал, что набрал вес из-за стресса на работе.

Более того, геймер не собирается останавливаться. Он хочет и дальше приводить себя в порядок, похудев до 80 килограммов, чтобы улучшить здоровье и порадовать супругу. Он поблагодарил свою жену за вклад и, конечно, за PS5. Кстати, саму консоль мужчина получит в ноябре.

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