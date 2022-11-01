Ради PlayStation 5 мужчина похудел на 10 килограммов

Издание IGN обратило внимание на забавную историю, произошедшую недавно. Мужчина из Таиланда очень сильно хотел PS5, но обладал лишним весом. Жена пообещала, что в случае похудения купит супругу консоль.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В итоге мужчина взял себя в руки и сбросил 10 килограммов с помощью усиленных и кардиотренировок. Изначально он весил 95 килограммов, но ему удалось сбросить лишний вес всего за четыре месяца. Геймер рассказал, что набрал вес из-за стресса на работе.