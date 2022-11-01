До 3 ноября в World of Warcraft проходит событие «День мёртвых»

Blizzard объявила о начале события «День мёртвых» в World of Warcraft, которое пройдёт до 3 ноября. Место проведения — кладбища всех крупных городов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В рамках события игроки могут получить несколько эксклюзивных достижений и приобрести разные праздничные предметы вроде поминального хлеба для восполнения здоровья.

Какие-то веди будут доступны только во время «Дня мёртвых», а какие-то — в течение всего года. К последним относятся игрушки, позволяющие принять облик призрака, воззвать к душам павших, призвать призрачную ведьму-танцовщицу и не только.

Кроме того, Blizzard рассказала о срочных исправлениях в World of Warcraft: Shadowlands, Burning Crusade Classic и WoW Classic. Они касаются баланса классов, PvP, заданий, достижений и много другого.