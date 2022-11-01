Лучшие гонки на ПК: подборка игр

Гонки — широко популярный в узких кругах жанр. Современная игровая индустрия не слишком богата достойными гоночными играми, но зато те, что реально стоят внимания, нередко близки к шедеврам. Если вы давно хотели погонять, мы собрали краткий список лучших гоночных игр: от симуляторов до аркад.

Фото: 505 Games 505 Games

Forza Horizon 5

Видео дня

Пожалуй, главная гоночная аркада на сегодняшний день. Forza Horizon 5 — продолжение легендарной гоночной серии, некогда бывшей эксклюзивом платформ Xbox, но последние два выпуска также доступны и на ПК. Пятая часть предлагает самые разные заезды по дорогам солнечной Мексики, огромный парк автомобилей, персонализацию и, конечно же, большой объем контента. Forza Horizon 5 вряд ли бросит серьезный вызов опытным гонщикам, но отлично подойдет как инструмент для разрядки стресса после тяжелого рабочего дня, когда хочется просто расслабиться и наслаждаться ощущением скорости.

Xbox Game Studios

BeamNG.drive

BeamNG — не столько гоночная игра, сколько невероятно реалистичная автомобильная песочница. Проект уже семь лет пребывает в раннем доступе Steam, но пользовательские обзоры говорят о нем все, что нужно знать: 96% из почти 131 000 отзывов положительны. BeamNG завоевала признание гоночных и автомобильных энтузиастов благодаря великолепной физике и вниманию к деталям — такой проработанной модели повреждений машин буквально нигде не найти. Кроме того, игра отлично поддерживает пользовательские модификации, так что контента в BeamNG море.

BeamNG

DiRT Rally

Симулятор ралли, который игровые журналисты некогда называли «Dark Souls от мира гонок». Сравнение, конечно, смешное, но не лишенное правды: DiRT Rally — действительно один из самых сложных гоночных симуляторов последних лет. Игра требует хороших рефлексов, высокой скорости реакции, отточенных навыков вождения и концентрации, но крайне высокий порог вхождения оправдывает себя неповторимой гаммой эмоций от каждого удачного заезда. Раж, адреналин, напряжение на каждом крутом повороте, эйфория побитого рекорда — DiRT Rally великолепно передает все, за что люди обожают этот вид спорта.

Codemasters

F1 22

Студия Codemasters уже много лет является безраздельным хозяином своей ниши — гоночных симуляторов по мотивам «Формулы-1». И F1 22, несмотря на свои недостатки, по-прежнему остается главной игрой для всех поклонников заездов на высокоскоростных болидах. Она предлагает множество реальных трасс, режим карьеры, где игрок может выступать за любимую гоночную организацию, многопользовательские заезды и, конечно же, возможность ощутить себя пилотом реального болида. Серию часто критикуют за излишний консерватизм, но, тем не менее, свежий выпуск F1 достоин внимания.

Electronic Arts

Wreckfest

Если вы вдруг грустили, что со времен FlatOut не выходило ни одной хорошей аркады про дерби, то есть хорошие новости: несколько лет назад авторы серии выпустили Wreckfest — духовную наследницу культовой FlatOut. Конечно, накал безумия там не так велик, но тем, кто давно хотел в свое удовольствие побить стильные тачки, Wreckfest однозначно понравится. Дерби на выбывание еще никогда не было таким жестоким и зрелищным.

THQ Nordic

Assetto Corsa Competizione

Наконец, Assetto Corsa Competizione — наверное, самый серьезный гоночный симулятор из тех, что доступны на ПК. Его можно сравнить с серией Gran Turismo, но если она проникнута любовью к автомобилям в целом, то Assetto Corsa отдает дань уважения непосредственно гонкам. Разработчики детально воссоздали гоночные треки, нюансы поведения автомобилей и антураж реальных чемпионатов, благодаря чему игра отличается великолепным чувством реализма. На всякий случай предупредим, что играть желательно только на руле.