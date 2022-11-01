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25 минут назад

СМИ: Евросоюз может подробнее изучить сделку Microsoft с Activision Blizzard

Игромания.ру

По данным СМИ, Евросоюз планирует запустить новую фазу расследования сделки между Microsoft и Activision Blizzard.

Евросоюз может подробнее изучить сделку Microsoft с Activision Blizzard
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Об опасениях регулирующих органов Европы относительно этого соглашения было известно ранее — Microsoft до 1 ноября требовалось предоставить доказательства того, что сделка не приведёт к существенному снижению конкуренции на рынке.

Однако корпорация якобы не смогла развеять эти страхи в срок, поэтому соответствующая комиссия и взялась за более подробное изучение вопроса. Если разбор действительно перейдёт на новый уровень, об этом сообщат до 8 ноября — в этот день станет известен предварительный вердикт антимонопольных органов и других подобных учреждений.

Ранее сделку одобрили в Саудовской Аравии и Бразилии, однако в Великобритании возникли сложности. При этом глава Xbox Фил Спенсер уверен, что соглашение будет достигнуто в срок.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,ЕС,
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