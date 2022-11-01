Разработчики игр пожаловались на жадность руководства Tesla

Разработчик игр Сэм Барлоу рассказал о том, как компания Илона Маска Tesla предлагала ему «бесплатное» сотрудничество, отказавшись платить за лицензию. Об этом сообщает портал Eurogamer.
Руководство производителя электрокаров предложило Барлоу добавить его игру Her Story в бортовой компьютер машин Tesla, но тот отказался.
«Я спросил, сколько они заплатят мне за лицензию и за работы по оптимизации. Они ответили «нисколько», предложив мне задуматься о том, сколько известности мне это принесет», — заявил разработчик в своем Twitter. Он добавил, что «Her Story в машине — самая глупая идея, о которой я когда-либо слышал».
На его твит ответил руководитель издательства Panic Inc. Кейбл Сассер, ответственного за игру Untitled Goose Game. По его словам, Tesla обращались к нему с аналогичным предложением, но он тоже отказался от бесплатного сотрудничества.