Разработчики игр пожаловались на жадность руководства Tesla

«Я спросил, сколько они заплатят мне за лицензию и за работы по оптимизации. Они ответили «нисколько», предложив мне задуматься о том, сколько известности мне это принесет», — заявил разработчик в своем Twitter. Он добавил, что «Her Story в машине — самая глупая идея, о которой я когда-либо слышал».