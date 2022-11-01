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21 минуту назад

Стал известен окончательный призовой фонд The International 2022

Cq.ru

30 октября завершился The International 2022 , который сенсационно выиграл европейский коллектив Tundra Esports. Правда, чемпионы до последнего не знали, сколько денег получат за победу, ведь в 2022 году размер главного приза рос одновременно с ходом турнира.

Стал известен окончательный призовой фонд The International 2022
Фото: Cq.ruCq.ru

Через несколько часов после завершения гранд-финала призовой фонд The International 2022 перестал увеличиваться. Он остановился на отметке 18 930 775 долларов — это можно наблюдать на сайте, который посвящен Battle Pass.

От Valve не поступало никаких официальных заявлений. Поэтому на текущий момент неизвестно, будет ли призовой фонд главного турнира года увеличиваться после того, как откроется вторая часть Battle Pass — ее старт намечен на 3 ноября. Заглавное фото: flickr.com

Игры,The International 2022 Dota 2,
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