Стал известен окончательный призовой фонд The International 2022

30 октября завершился The International 2022 , который сенсационно выиграл европейский коллектив Tundra Esports. Правда, чемпионы до последнего не знали, сколько денег получат за победу, ведь в 2022 году размер главного приза рос одновременно с ходом турнира.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Через несколько часов после завершения гранд-финала призовой фонд The International 2022 перестал увеличиваться. Он остановился на отметке 18 930 775 долларов — это можно наблюдать на сайте, который посвящен Battle Pass.