На старте Modern Warfare 2 заработала больше любой другой Call of Duty

Сделайте удивлённое лицо: старт продаж Modern Warfare 2 оказался самым прибыльным в истории всей франшизы Call of Duty. Об этом сообщает бизнес-издание Barron’s со ссылкой на свои источники.

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Стартовые продажи превысили $ 600 млн — и это абсолютный рекорд за всё время существования серии, которая началась в 2003 году. Это также больше любого стартового уикенда фильмов. Даже выше показателей любых «Мстителей» и «Человека-паука: Нет пути домой».