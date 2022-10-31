Tundra Esports потеряла трофей чемпионов The International во время вечеринки

Европейский клуб Tundra Esports сообщил, что его сотрудники потеряли Эгиду чемпионов — трофей, полученный за победу на The International 2022 по Dota 2.

Судя по всему, Aegis передавали друг другу во время вечеринки по случаю окончания турнира, чтобы каждый смог подержать заветную Эгиду в руках или сделать памятное фото.

Ребята, пожалуйста, помогите. Вчерашняя ночь немного вышла из-под контроля — вы не поверите, но мы потеряли Эгиду…

Изначально часть фанатов сочла это сообщение шуткой, но позже информацию официально подтвердили.

Ранее фотосессию с главным трофеем по Dota 2 провела известная порноактриса Ева Эльфи.