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22 минуты назад

Tundra Esports потеряла трофей чемпионов The International во время праздничной вечеринки

Чемпионат.com

Европейский клуб Tundra Esports сообщил, что его сотрудники потеряли Эгиду чемпионов — трофей, полученный за победу на The International 2022 по Dota 2.

Tundra Esports потеряла трофей чемпионов The International во время вечеринки
Фото: flickr.comflickr.com

Судя по всему, Aegis передавали друг другу во время вечеринки по случаю окончания турнира, чтобы каждый смог подержать заветную Эгиду в руках или сделать памятное фото.

Ребята, пожалуйста, помогите. Вчерашняя ночь немного вышла из-под контроля — вы не поверите, но мы потеряли Эгиду…

Изначально часть фанатов сочла это сообщение шуткой, но позже информацию официально подтвердили.

Ранее фотосессию с главным трофеем по Dota 2 провела известная порноактриса Ева Эльфи.

30 октября состав Tundra Esports по Dota 2 стал новым чемпионом The International. Европейский коллектив получил за победу Эгиду чемпионов и более $ 8,5 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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