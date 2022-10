Лучшие игры по «Звездным войнам», в которые обязан поиграть каждый фанат

«Звездные войны» за все время своего существования получили огромное количество игровых адаптаций. Большинство из них получились так себе, некоторые вышли вполне-себе неплохими, но единицы получились по-настоящему превосходными. Мы собрали список лучших игр по мотивам «Звездных войн», в которые обязан поиграть каждый поклонник франшизы.

Фото: Electronic Arts Electronic Arts

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Jedi Outcast — это продолжение древней (по меркам игровой индустрии) серии шутеров Dark Forces, вышедшей во времена господства первых Quake и Doom. Игра неважно состарилась в плане графики, однако поединки на световых мечах удались разработчикам так хорошо, что сражения в Jedi Outcast до сих пор ощущаются отлично. Разные стили владения оружием, большой список приемов, комбинации способностей светлой и темной стороны силы… Конечно, на современных машинах игра не будет нормально работать без фанатских патчей, но джедайский экшен того стоит.

LucasArts

Star Wars: Knights of the Old Republic

Оригинальная Knights of the Old Republic до сих пор считается не только одной из лучших работ студии BioWare (Baldur’s Gate, Dragon Age, Mass Effect), но и одной из лучших RPG в истории игровой индустрии. Это амбициозное, масштабное приключение, которое рассказывает о противостоянии джедаев и ситхов задолго до появления галактической империи. Сейчас события игры уже считаются не каноничными, но, тем не менее, каждый поклонник «Звездных войн» обязан пройти Knights of the Old Republic хотя бы раз в жизни. Она действительно настолько хороша, даже несмотря на свой преклонный возраст.

LucasArts

Star Wars Jedi: Fallen Order

Fallen Order наглядно продемонстрировала два факта. Во-первых, она показала, что авторы Titanfall и Apex Legends из студии Respawn Entertainment могут делать не только отличные многопользовательские шутеры, но и достойные сюжетные приключения. Во-вторых, Fallen Order стала первым кинематографичным боевиком по вселенной «Звездных войн», который во многом вдохновлен серией Uncharted… И Dark Souls. Если вам понравилась Jedi Outcast, то вы наверняка также оцените Fallen Order: она неглупая, динамичная и весьма зрелищная.

Electronic Arts

Star Wars: Republic Commando

Republic Commando — одна из немногих игр по франшизе, которая рассказывает не о джедаях. Это тактический шутер об элитном отряде клонов-коммандос, выполняющих рискованные миссии во время Войны клонов: четверке бойцов в том числе предстоит высадиться на Геонозисе и Кашиике. Republic Commando не зря считается культовой классикой. Игра покорила критиков и обычных геймеров вдумчивым геймплеем, неплохой боевой системой и запоминающимися персонажами. Скорч, Сев и Фиксер получились яркими, очень человечными героями, которые совсем не были похожи на безликих клонов из фильмов. Сюжет Republic Commando обрывается на обидном клиффхангере, но, если у вас есть свободный вечер, дайте игре шанс. Она вряд ли разочарует.

LucasArts

Star Wars: The Old Republic

The Old Republic — не первая MMORPG по вселенной «Звездных войн» (этот титул принадлежит почившей Star Wars Galaxies), но точно самая успешная. Во всем, что касается механик, она повторяет классическую формулу World of Warcraft, за что игра нередко подвергалась критике, но это не помешало авторам рассказать неожиданно интересную историю. Причем не одну: The Old Republic позволяет игроку примерить на себя роль не только джедая или ситха, но и штурмовика, охотника за головами, контрабандиста или имперского шпиона. Каждый класс предлагает собственную, весьма проработанную сюжетную линию, не говоря уже об ансамбле интересных персонажей. Конечно, до Knights of the Old Republic игра далеко, но если вы уже вдоль и поперек изучили бессмертную классику, то The Old Republic предложит нечто новенькое.

Electronic Arts

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Наконец, возвращение LEGO Star Wars в лице The Skywalker Saga праздновали даже те, кто не может назвать себя ярым поклонником франшизы. Серия комедйных платформеров по мотивам ранних фильмов саги была популярна в нулевых, и теперь она вернулась лучше и смешнее, чем когда-либо прежде. The Skywalker Saga охватывает события всех девяти фильмов франшизы и позволяет исследовать знакомые миры совершенно по-новому и пересказывает важнейшие события цикла в юморном ключе.. Даже если вам не понравилась последняя трилогия, игра гарантированно вызовет улыбку и оставит после себя заряд позитива, которого хватит надолго.