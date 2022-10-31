Глава Xbox признал, что Microsoft давно не выпускала важных игр

В 2022 году Microsoft не выпустила ни одной крупной игры для Xbox, и фанаты начали беспокоиться за будущее игрового направления компании. Глава Xbox Фил Спенсер прекрасно понимает все опасения фанатов и заверяет, что в 2023 году всё изменится.

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Одну вещь мы услышали громко и чётко: прошло слишком много времени с тех пор, как мы выпустили то, что люди называют важной игрой. Мы можем всё свести на пандемию и другие вещи, но я прекрасно понимаю, что люди вкладывают деньги в нашу платформу и хотят играть в отличные игры.