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1 час назад

Глава Xbox признал, что Microsoft давно не выпускала важных игр

Чемпионат.comиещё 1

В 2022 году Microsoft не выпустила ни одной крупной игры для Xbox, и фанаты начали беспокоиться за будущее игрового направления компании. Глава Xbox Фил Спенсер прекрасно понимает все опасения фанатов и заверяет, что в 2023 году всё изменится.

Глава Xbox признал, что Microsoft давно не выпускала важных игр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Одну вещь мы услышали громко и чётко: прошло слишком много времени с тех пор, как мы выпустили то, что люди называют важной игрой. Мы можем всё свести на пандемию и другие вещи, но я прекрасно понимаю, что люди вкладывают деньги в нашу платформу и хотят играть в отличные игры.

Спенсер также назвал несколько крупных проектов Xbox, которые стоит ждать фанатам платформы: это ролевая Starfield от Bethesda и шутер Redfall от Arkane. Кроме того, в следующем году должен выйти автосимулятор Forza Motorsport, которую впервые представили этим летом. При этом ни у одной из этих игр нет точной даты выхода.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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