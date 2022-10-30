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1 час назад

Team Secret вышла в финал The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Европейский коллектив Team Secret одержал победу в финале нижней сетки и сыграет в решающем матче за титул лучшей команды мира по Dota 2. Серия против Team Liquid завершилась со счётом 2:1.

Team Secret вышла в финал The International 2022 по Dota 2
Фото: FLICKRFLICKR

Пятёрка Клемента Puppey Иванова уверенно вышла вперёд, взяв первую игру за 27 минут, однако затем позволила сравнять счёт. В решающем сете всё решил более удачный пик и стадия лайнинга: большое преимущество на старте Secret уже не упустила.

В гранд-финале The International 2022 Secret сыграет против Tundra Esports, которая вышла туда вчера. Формат — до трёх побед.

Первый матч между этими командами в финале верхней сетки завершился со счётом 2:1 в пользу Tundra. Победитель финального матча получит главный денежный приз в размере $ 8,5 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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