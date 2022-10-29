IKEA угрожает судом разработчику из-за игры про мебельный магазин

IKEA направила разработчику инди-игры The Store is Closed жалобу о нарушении авторских прав из-за магазина, в котором проходит действие проекта. Об этом сообщает Kotaku.

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Юристы IKEA отметили, что в The Store Is Closed незаконно используются товарные знаки компании. При этом в инди-игре упоминания IKEA нет. Представители мебельной компании также указали на то, что схожесть игровых локаций и магазинов заметили СМИ и пользователи сети. Юристы потребовали у разработчика в течение 10 дней удалить из игры все элементы, которые отсылают к реальному магазину.

По заверениям разработчика The Store is Closed Джейкоба Шоу, несмотря на то, что интерьер игрового магазина и его логотип сходи с решением IKEA, в действительности компания нигде не упоминается. Шоу согласился в ближайшее время выполнить требования компании.