Tundra Esports вышла в гранд-финал The International 2022 по Dota 2

Европейская команда Tundra Esports сыграет в главном матче The International 2022. Коллектив Неты 33 Шапиры вышел в гранд-финал чемпионата мира, переиграв Team Secret со счётом 2:1.

Первая карта серии затянулась на 67 минут, на протяжении которых Tundra зажимала соперника на базе: несмотря на отчаянное и яркое сопротивление Secret, им так и не удалось дождаться ошибки.

Второй сет остался за Team Secret, но в решающей игре Tundra Esports вновь избежали изъянов и прекрасно провели ряд важных тимфайтов, завершив матч в свою пользу.

Вторым финалистом станет победитель серии между Secret и Liquid, который состоится завтра в 7:00 по московскому времени.