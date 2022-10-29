Футболист Бакаев назвал игру FIFA «мёртвой дисциплиной»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев объяснил, почему он не любит FIFA и никогда не будет организовывать по ней киберспортивные турниры. По его словам, в футбольном симуляторе много багов, поэтому по игре в мире проходит мало соревнований. Спортсмен отметил, что ему больше нравится CS:GO.