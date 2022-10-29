Китайский геймер прошел God of War: Ragnarok и раскрыл детали игры до релиза

Геймер из Китая получил доступ к God of War: Ragnarok до релиза и уже успел пройти игру, сообщает портал DTF. Выход новой части популярной франшизы назначен на 9 ноября 2022 года.

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По словам геймера, он прошел игру на легком уровне сложности, а прохождение главных сюжетных миссий заняло у него 17,5 часов. Игрок также поделился мнением к God of War: Ragnarok, рассказав о большом количестве «эпичных моментов» и жестоких добиваниях, которых заметно больше по сравнению с первой частью 2018 года. Новую часть франшизы он оценил в 9-9,5 баллов.

Житель КНР также опубликовал большое количество видео и скриншотов, а также раскрыл другие подробности о God of War: Ragnarok. Его материалы пользователи сети стали публиковать на форуме Reddit и в Twitter.