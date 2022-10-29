В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
36 минут назад

Sega делает «суперигру» с миллиардным бюджетом

Игромания.ру

В своем финансовом последнем отчете Sega подтвердила, что работает над «суперигрой»: огромным проектом глобального значения, разработка которого может обойтись в громадную сумму — до миллиарда долларов. Впервые об этом было заявлено в 2021 году.

Sega делает «суперигру» с миллиардным бюджетом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь у планов появились некоторые подробности: выпустить игру собираются к марту 2026 года. И генеральный директор Sega Харуки Сатоми заявляет, что они хотят создать проект, который повлияет на социум.

«Суперигра» Sega должна стать настолько революционной, чтобы привлечь гораздо больше активных пользователей, чем любой из проектов компании на сегодняшний день. И, по расчётам Sega, её продажи могут принести 100 миллиардов иен (почти 7 миллиардов долларов). Для этого потребуется привлечь не только игроков, но и стримеров, и зрителей трансляций.

Пока что не объявлено, какой студии Sega доверила свою «суперигру». А тем временем до марта 2024 года японский издатель намерен укрепить свои доходы за счет усиления существующих серий игр, включая Persona, Yakuza/Like A Dragon, Total War и Sonic.

Игры,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители