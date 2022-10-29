Sega делает «суперигру» с миллиардным бюджетом

В своем финансовом последнем отчете Sega подтвердила, что работает над «суперигрой»: огромным проектом глобального значения, разработка которого может обойтись в громадную сумму — до миллиарда долларов. Впервые об этом было заявлено в 2021 году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Теперь у планов появились некоторые подробности: выпустить игру собираются к марту 2026 года. И генеральный директор Sega Харуки Сатоми заявляет, что они хотят создать проект, который повлияет на социум.

«Суперигра» Sega должна стать настолько революционной, чтобы привлечь гораздо больше активных пользователей, чем любой из проектов компании на сегодняшний день. И, по расчётам Sega, её продажи могут принести 100 миллиардов иен (почти 7 миллиардов долларов). Для этого потребуется привлечь не только игроков, но и стримеров, и зрителей трансляций.