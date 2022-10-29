Valve раскрыла подробности нового ивента Diretide в Dota 2

В перерыве между матчами The International 2022 разработчики Dota 2 приоткрыли завесу тайны и сообщили о том, каким будет внутриигровое событие Diretide в этом году.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Зрителям показали короткий ролик с игровым процессом ивента. В новой версии «Восстания Тьмы» появятся гряволы, а сам режим будет немного обновлён по сравнению с прошлыми вариациями Diretide.

Ивент Diretide, посвящённый празднику Хэллоуина, проходил в Dota 2 в 2012 и 2013 году и очень полюбился игрокам. В 2020 году «Восстание Тьмы» добавили в игру снова.