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13 минут назад

Valve раскрыла подробности нового ивента Diretide в Dota 2

Чемпионат.com

В перерыве между матчами The International 2022 разработчики Dota 2 приоткрыли завесу тайны и сообщили о том, каким будет внутриигровое событие Diretide в этом году.

Valve раскрыла подробности нового ивента Diretide в Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Зрителям показали короткий ролик с игровым процессом ивента. В новой версии «Восстания Тьмы» появятся гряволы, а сам режим будет немного обновлён по сравнению с прошлыми вариациями Diretide.

Ивент Diretide, посвящённый празднику Хэллоуина, проходил в Dota 2 в 2012 и 2013 году и очень полюбился игрокам. В 2020 году «Восстание Тьмы» добавили в игру снова.

В этом году ивент будет доступен в Dota 2 с 3 ноября вместе со второй частью боевого пропуска, посвящённого The International 2022. Получить доступ к нему смогут все игроки, поскольку Battle Pass может бесплатно получить любой, кто сыграет минимум 10 игр.

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